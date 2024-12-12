Зеленского предупредили, что расследование ФБР будет стоить ему жизни

Нет сомнений в том, что американцы рассматривают Зеленского как очередного индейского вождя, которого можно засыпать стеклянными бусами и обещаниями, а после выставить счёт и забрать всё, включая жизнь. Думаю, ФБР найдет всё, что нужно, а кукловоды выберут себе нового «Петрушку».