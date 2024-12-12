Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 10:38

Зеленского предупредили, что расследование ФБР будет стоить ему жизни

Депутат Толмачёв: ФБР найдёт всё, что нужно, и Зеленский лишится жизни

Желание номинированного Дональдом Трампом на должность директора ФБР США Кэша Пателя проверить Владимира Зеленского на честность — это ещё один знак усталости Запада от всего происходящего на Украине. Так считает депутат Госдумы Александр Толмачёв.

По словам собеседника Life.ru, «заокеанских хозяев больше не развлекает их игрушка», а поскольку тони очень любят и умеют считать деньги, то поводов «слить» Зеленского у ниг становится всё больше.

quote

Нет сомнений в том, что американцы рассматривают Зеленского как очередного индейского вождя, которого можно засыпать стеклянными бусами и обещаниями, а после выставить счёт и забрать всё, включая жизнь. Думаю, ФБР найдет всё, что нужно, а кукловоды выберут себе нового «Петрушку».

Александр Толмачёв.

Ранее будущий глава ФБР пообещал проверить Зеленского на честность по поводу расходования выделенных Украине средств. А Илон Маск назвал безумным объём средств, потраченных Америкой на Зеленского, и раскритиковал планы уходящей администрации Байдена выделить Киеву ещё.

Финита ля комедия: Будущий глава ФБР пообещал проверить Зеленского на честность
Финита ля комедия: Будущий глава ФБР пообещал проверить Зеленского на честность
Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Ольга Годуненко
  • Новости
  • США
  • Владимир Зеленский
  • фбр
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar