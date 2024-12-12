Зеленского предупредили, что расследование ФБР будет стоить ему жизни
Депутат Толмачёв: ФБР найдёт всё, что нужно, и Зеленский лишится жизни
Желание номинированного Дональдом Трампом на должность директора ФБР США Кэша Пателя проверить Владимира Зеленского на честность — это ещё один знак усталости Запада от всего происходящего на Украине. Так считает депутат Госдумы Александр Толмачёв.
По словам собеседника Life.ru, «заокеанских хозяев больше не развлекает их игрушка», а поскольку тони очень любят и умеют считать деньги, то поводов «слить» Зеленского у ниг становится всё больше.
Нет сомнений в том, что американцы рассматривают Зеленского как очередного индейского вождя, которого можно засыпать стеклянными бусами и обещаниями, а после выставить счёт и забрать всё, включая жизнь. Думаю, ФБР найдет всё, что нужно, а кукловоды выберут себе нового «Петрушку».
Александр Толмачёв.
Ранее будущий глава ФБР пообещал проверить Зеленского на честность по поводу расходования выделенных Украине средств. А Илон Маск назвал безумным объём средств, потраченных Америкой на Зеленского, и раскритиковал планы уходящей администрации Байдена выделить Киеву ещё.
Kandinsky 3.1 / Life.ru