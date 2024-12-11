Илон Маск назвал безумным объём средств, выделенных США Украине
Американский бизнесмен Илон Маск выразил недовольство по поводу суммы средств, которые США выделяют Украине, отреагировав на новость о предоставлении Киеву займа в размере 20 миллиардов долларов.
«Сколько уже было отправлено? Это уже за гранью безумия», - написал Маск в соцсети X;
Накануне Министерство финансов США объявило о выделении Украине очередного займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита «большой семерки» (G7), который составляет 50 миллиардов долларов и будет погашен за счет доходов от замороженных суверенных активов России.
Выделение средств реализуется через покупку сертификата между Украиной, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID), а также договор гарантии и погашения ссуды. Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых и текущую среднюю ставку по годовым казначейским обязательствам США.
Kandinsky 3.1 / Life.ru