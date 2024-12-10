США предоставили Киеву кредит на $20 млрд за счёт доходов от российских активов

Министерство финансов США объявило о выделении Киеву кредита на сумму 20 миллиардов долларов, который должен быть погашен за счёт замороженных доходов от российских активов. В пресс-службе американского ведомства пояснили, что этот кредит выделяется в рамках инициативы G7 о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов.

«Эти средства, полученные от доходов замороженных активов РФ, окажут Украине жизненно важную поддержку», — отметила министр финансов США Джанет Йеллен.

Выделение средств реализуется через покупку сертификата между Украиной, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID), а также договор гарантии и погашения ссуды. Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых и текущую среднюю ставку по годовым казначейским обязательствам США.