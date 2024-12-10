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Регион
10 декабря, 18:45

США предоставили Киеву кредит на $20 млрд за счёт доходов от российских активов

Министерство финансов США объявило о выделении Киеву кредита на сумму 20 миллиардов долларов, который должен быть погашен за счёт замороженных доходов от российских активов. В пресс-службе американского ведомства пояснили, что этот кредит выделяется в рамках инициативы G7 о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов.

«Эти средства, полученные от доходов замороженных активов РФ, окажут Украине жизненно важную поддержку», отметила министр финансов США Джанет Йеллен.

Выделение средств реализуется через покупку сертификата между Украиной, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID), а также договор гарантии и погашения ссуды. Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых и текущую среднюю ставку по годовым казначейским обязательствам США.

Напомним, в конце ноября Украина и Евросоюз подписали меморандум о первой части кредита G7 от российских активов. Перед этим стороны согласовали пакет макрофинансовой помощи Киеву в размере тех самых 50 миллиардов долларов.

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Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Полина Никифорова
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