Украина и ЕС подписали меморандум о первой части кредита G7 от активов России

Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис подписал от имени ЕС меморандум о взаимопонимании с Украиной. Этот документ касается первой части согласованного ранее пакета макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов от стран G7 и составляет 18,1 миллиарда евро. Средства будут погашены за счет доходов от замороженных российских активов.

«Мне приятно объявить о подписании меморандума о взаимопонимании с Украиной на сумму 18,1 миллиарда евро в рамках макрофинансовой поддержки, которая поможет решить неотложные нужды. Это часть инициативы стран »Большой семерки« по оказанию помощи Украине с использованием доходов от замороженных российских активов» , - отметил Домбровскис в своем сообщении в соцсети X.