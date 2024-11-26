ЕС закупит для ВСУ оружие на миллиард евро за счёт России

На Банковой сегодня откупорили шампанское, поскольку Евросоюз собирается отправить Украине миллиард евро из второго транша доходов от замороженных российских активов. Также планируется поддержать военную промышленность Киева путём закупок украинского оружия. Об этом заявил на пленарной сессии Европарламента еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Мы уже направили (Киеву) 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. 90% этого первого транша будут распределены через Европейский фонд мира для поставок первоочередного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и ПВО, а также впервые — на закупки у украинской оборонной промышленности», — подчеркнул Рейндерс.

Из следующего транша в размере 1,9 млрд евро планируется достать один миллиард, чтобы вложить его в украинскую промышленность.