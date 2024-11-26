ЕС закупит для ВСУ оружие на миллиард евро за счёт России
ЕС хочет направить Украине миллиард евро из активов России для закупки оружия
На Банковой сегодня откупорили шампанское, поскольку Евросоюз собирается отправить Украине миллиард евро из второго транша доходов от замороженных российских активов. Также планируется поддержать военную промышленность Киева путём закупок украинского оружия. Об этом заявил на пленарной сессии Европарламента еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«Мы уже направили (Киеву) 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. 90% этого первого транша будут распределены через Европейский фонд мира для поставок первоочередного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и ПВО, а также впервые — на закупки у украинской оборонной промышленности», — подчеркнул Рейндерс.
Из следующего транша в размере 1,9 млрд евро планируется достать один миллиард, чтобы вложить его в украинскую промышленность.
Он также напомнил, что ЕС в общей сложности вбухал в Украину уже около 124 миллиардов евро, 45,5 из которых — на военные нужды. Более шести млрд были отправлены через Европейский фонд мира, где сейчас Венгрия блокирует ещё порядка 7 млрд евро.
Ранее во Франции решили начать поставлять Киеву оружие за счёт доходов от российских активов. В РФ заявили, что по зеркальному принципу западные деньги, которые остаются в стране до сих пор, также будут заморожены и изъяты в случае кражи денег России. А МИД отметили, что конфискация активов Москвы будет причиной окончательного разрыва дипломатических отношений с США.
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