Доразведывался: Буданов* вылетит из украинского ГУР до конца года

Офис Владимира Зеленского вынашивает планы по увольнению начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова*. Пост генерал-лейтенанта унаследует более лояльная к власти фигура, утверждает местное издание NV.

Источники портала в секторе безопасности уточнили, что процедура освобождения разведчика от должности может быть инициирована уже в декабре. За этот сценарий активно выступает глава офиса Зеленского Андрей Ермак и зампред СБУ Александр Поклад. На Банковой уверены, что некоторые заявления Буданова* сильно навредили киевскому режиму.

«Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит», — добавил один из источников.

Впрочем, в СБУ опровергли слухи о готовящейся отставке начальника ГУР. Там отговорились, якобы эти вбросы делаются спецслужбами РФ для создания напряжённости на Украине.