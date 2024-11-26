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25 ноября, 22:04

Доразведывался: Буданов* вылетит из украинского ГУР до конца года

Портал NV сообщил о планах Зеленского уволить Буданова* с поста главы ГУР

Офис Владимира Зеленского вынашивает планы по увольнению начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова*. Пост генерал-лейтенанта унаследует более лояльная к власти фигура, утверждает местное издание NV.

Источники портала в секторе безопасности уточнили, что процедура освобождения разведчика от должности может быть инициирована уже в декабре. За этот сценарий активно выступает глава офиса Зеленского Андрей Ермак и зампред СБУ Александр Поклад. На Банковой уверены, что некоторые заявления Буданова* сильно навредили киевскому режиму.

«Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит», — добавил один из источников.

Впрочем, в СБУ опровергли слухи о готовящейся отставке начальника ГУР. Там отговорились, якобы эти вбросы делаются спецслужбами РФ для создания напряжённости на Украине.

Министр обороны Украины уволил двух заместителей Буданова* без его ведома
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К слову, заявление силовиков никак не увязывается с многочисленными сообщениями украинских депутатов, политиков и СМИ о скорой отставке Буданова*. Серьёзность доводов была столь высока, что высказаться на эту тему пришлось даже Владимиру Зеленскому, который, однако же, тоже не стал подтверждать эту информацию.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Илья Пушкарев
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