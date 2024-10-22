Зеленский отверг слухи о планах отправить в отставку Умерова и Буданова*

Увольнение министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя ГУР Кирилла Буданова* не планируется. Об этом украинским СМИ заявил Владимир Зеленский.

«Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова*. Информация [об этом] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», — сказал главарь киевского режима.

Ранее украинские СМИ уже писали о возможных отставках Буданова* и Умерова. Утверждалось, что на пост главы ГУР Минобороны Незалежной рассматривается руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Умеров же может занять место начальника СВР, которое освободится в этом случае.