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22 октября, 13:22

Зеленский отверг слухи о планах отправить в отставку Умерова и Буданова*

Рустем Умеров, Владимир Зеленский и Кирилл Буданов*. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Рустем Умеров, Владимир Зеленский и Кирилл Буданов*. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Увольнение министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя ГУР Кирилла Буданова* не планируется. Об этом украинским СМИ заявил Владимир Зеленский.

«Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова*. Информация [об этом] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», — сказал главарь киевского режима.

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Ранее украинские СМИ уже писали о возможных отставках Буданова* и Умерова. Утверждалось, что на пост главы ГУР Минобороны Незалежной рассматривается руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Умеров же может занять место начальника СВР, которое освободится в этом случае.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мария Любицкая
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