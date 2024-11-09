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9 ноября, 10:38

В МИД назвали условие для разрыва дипломатических отношений с США

Рябков заявил, что РФ может разорвать отношения с США при конфискации активов

Россия может разорвать дипломатические отношения с США в случае конфискации замороженных активов РФ и эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Мы никогда сами не идём на эскалационные шаги такого рода, но я допускаю возможность этого действия, если в попытке «нажать» на нас Запад, что называется, отбросит последние приличия и пойдёт ва-банк», — указал дипломат в интервью «Интерфаксу».

Рябков добавил, что это не означает «автоматизма» в принятии соответствующего решения, опция разрыва дипотношений может быть рассмотрена. Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнил, что к разрыву связей Москвы и Вашингтона может привести эскалация украинского конфликта. По его словам, на Западе ведут обсуждения по этому вопросу. Некоторые государства делают это с энтузиазмом, другие — с ощутимой тревогой, осознавая возможные последствия для самих себя.

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А ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский будет вынужден отказаться от Крыма, как бы ни сложились обстоятельства в дальнейшем. По словам экс-постпреда США при НАТО Роберта Ханте, Вашингтон совершил одно из главных упущений — низкий уровень взаимодействия с Москвой.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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