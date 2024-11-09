В МИД назвали условие для разрыва дипломатических отношений с США

Россия может разорвать дипломатические отношения с США в случае конфискации замороженных активов РФ и эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Мы никогда сами не идём на эскалационные шаги такого рода, но я допускаю возможность этого действия, если в попытке «нажать» на нас Запад, что называется, отбросит последние приличия и пойдёт ва-банк», — указал дипломат в интервью «Интерфаксу».

Рябков добавил, что это не означает «автоматизма» в принятии соответствующего решения, опция разрыва дипотношений может быть рассмотрена. Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнил, что к разрыву связей Москвы и Вашингтона может привести эскалация украинского конфликта. По его словам, на Западе ведут обсуждения по этому вопросу. Некоторые государства делают это с энтузиазмом, другие — с ощутимой тревогой, осознавая возможные последствия для самих себя.