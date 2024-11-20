Ответ готов: Силуанов предупредил, что Россия сделает Западу больно в случае кражи активов

Решение недружественных государств использовать доходы от российских активов обернётся зеркальной реакцией РФ, которая тоже имеет козырь в виде замороженных ресурсов западных инвесторов. Предупреждение о симметричном ответе авторам санкций адресовал министр финансов страны Антон Силуанов.

«Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона», — подчеркнул глава ведомства в эфире «Вестей».