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20 ноября, 18:52

Ответ готов: Силуанов предупредил, что Россия сделает Западу больно в случае кражи активов

Силуанов: РФ зеркально ответит на использование Западом доходов от своих активов

Решение недружественных государств использовать доходы от российских активов обернётся зеркальной реакцией РФ, которая тоже имеет козырь в виде замороженных ресурсов западных инвесторов. Предупреждение о симметричном ответе авторам санкций адресовал министр финансов страны Антон Силуанов.

«Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона», — подчеркнул глава ведомства в эфире «Вестей».

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Ранее в Европе признали, что претензии Москвы в вопросе заморозки её активов вполне резонны. Однако Украина тоже имеет к РФ законные претензии, оправдались в Брюсселе. Киев же тем временем и вовсе не стесняется называть российские золотовалютные резервы своими деньгами.

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Telegram / Минфин России

Илья Пушкарев
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