Ответ готов: Силуанов предупредил, что Россия сделает Западу больно в случае кражи активов
Силуанов: РФ зеркально ответит на использование Западом доходов от своих активов
Решение недружественных государств использовать доходы от российских активов обернётся зеркальной реакцией РФ, которая тоже имеет козырь в виде замороженных ресурсов западных инвесторов. Предупреждение о симметричном ответе авторам санкций адресовал министр финансов страны Антон Силуанов.
«Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона», — подчеркнул глава ведомства в эфире «Вестей».
Ранее в Европе признали, что претензии Москвы в вопросе заморозки её активов вполне резонны. Однако Украина тоже имеет к РФ законные претензии, оправдались в Брюсселе. Киев же тем временем и вовсе не стесняется называть российские золотовалютные резервы своими деньгами.
Telegram / Минфин России