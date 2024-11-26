Франция будет поставлять Киеву вооружение за счёт доходов от российских активов
Франция намерена использовать доходы от замороженных российских активов для поставок Украине зенитных ракет и другого вооружения. Об этом сообщил министр вооружённых сил страны Себастьян Лекорню на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции.
Лекорню отметил, что Париж продолжит оказывать поддержку Киеву, при этом она будет финансироваться за счёт доходов от замороженных российских активов. В частности, в ближайшие недели будут поставлены ракеты ПВО Mistral, а также другое вооружение, в том числе совместно с Римом.
Основная часть замороженных суверенных активов России, около $220 млрд, находится в юрисдикции стран ЕС. Эти активы были заблокированы в 2022 году, а Еврокомиссия в январе 2024 года приняла постановление, согласно которому доходы от реинвестирования этих активов не считаются собственностью Москвы.
Напомним, Украина уже получила разрешение от США использовать ракеты ATACMS для атак на российские территории. В ответ на уже осуществлённые Киевом удары ВС РФ успешно испытали ракету «Орешник», поразив объект ОПК Украины. Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации. Украинские ресурсы показали кадры, предположительно, с обломками нового боеснаряда РФ.
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