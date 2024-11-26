Франция будет поставлять Киеву вооружение за счёт доходов от российских активов

Франция намерена использовать доходы от замороженных российских активов для поставок Украине зенитных ракет и другого вооружения. Об этом сообщил министр вооружённых сил страны Себастьян Лекорню на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции.

Лекорню отметил, что Париж продолжит оказывать поддержку Киеву, при этом она будет финансироваться за счёт доходов от замороженных российских активов. В частности, в ближайшие недели будут поставлены ракеты ПВО Mistral, а также другое вооружение, в том числе совместно с Римом.