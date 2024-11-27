В Госдепе США заявили, что $50 млрд из российских активов практически переданы Украине

Процесс выделения 50 миллиардов долларов на поддержку Украине за счёт замороженных активов РФ практически завершён. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7.

«Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», — сказал он.