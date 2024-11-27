В Госдепе США заявили, что $50 млрд из российских активов практически переданы Украине
Блинкен: Страны G7 завершают выделение 50 млрд долларов Киеву из активов РФ
Процесс выделения 50 миллиардов долларов на поддержку Украине за счёт замороженных активов РФ практически завершён. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7.
«Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», — сказал он.
Блинкен также напомнил о введении Соединёнными Штатами новых санкций против финансового сектора России, в том числе и Газпромбанка. При этом использование замороженных активов РФ — это лишь начало действий со стороны G7, подытожил глава американской дипломатии.
Ранее Life.ru сообщал, что Франция приняла решение о начале поставок Киеву оружия за счёт доходов от российских активов. В РФ отреагировали на данные планы зеркально и заявили, что западные деньги, которые остаются в стране до сих пор, также будут заморожены и изъяты в случае кражи денег России. В Министерстве иностранных дел также предупредили, что конфискация активов Москвы приведёт к окончательному разрыву дипломатических отношений с США.
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