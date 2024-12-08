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Регион
8 декабря, 20:30

Кабмин Украины согласовал условия получения $20 млрд за счёт активов России

Правительство Украины одобрило соглашение 40-летнего займа на сумму до 20 миллиардов долларов от Federal Financing Bank (FFB), которые будут выделены за счёт доходов от замороженных российских активов. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

«Средства по ссуде предоставляются путём перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, основанный Всемирным банком 10 октября 2024 года, в пользу государства», — говорится в документе.

Соглашение реализуется путём заключения нескольких договоров: покупкой сертификата между Украиной, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID), а также договором гарантии и погашения ссуды. Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых и текущую среднюю ставку по годовым казначейским обязательствам США.

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Ранее Украина и ЕС подписали меморандум о первой части кредита G7 от активов России. Перед этим стороны согласовали пакет макрофинансовой помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счёт замороженных активов России.

Обложка ©

Unsplash / Vladimir Solomianyi

Артур Лапсаков
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