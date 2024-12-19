Происхождение названия ракеты «Орешник» оказалось тайной даже для Путина
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Президент России Владимир Путин признался, что не знает, откуда произошло название новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом российского лидера спросили во время прямой линии, которую по традиции совместили с пресс-конференцией.
«Честно говоря, не знаю», — ответил он с улыбкой на заданный вопрос.
Ранее в ходе прямой линии Путин объяснил, почему на сегодняшний день в мире нет систем вооружений, которые бы смогли сбить российскую ракету «Орешник». Более того, глава государства предложил технологическую дуэль западным экспертам, которые говорят, что можно сбить «Орешник».