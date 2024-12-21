Лайму Вайкуле оставили без бизнеса в России
Бизнес-партнёр Лаймы Вайкуле забрал у певицы оставшуюся в России часть бизнеса
Певица Лайма Вайкуле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laima_vaikule_official
Бизнес-партнёр Лаймы Вайкуле, которая отреклась от России, смог добиться того, чтобы певицу исключили из числа участников «Лайма-Люкс Рус». Таким образом, суд оставил её без бизнеса в РФ, сообщает Mash.
В начале нулевых артистка совместно с Ширазом Мамедовым создали LaimaLux Group. Российское ООО «Лайма-Люкс рус» работает и сейчас. Учредителями являлись Вайкуле и её бизнес-партнёр. Однако спустя полгода дело завершилось в пользу бизнесмена, который стал единственным учредителем компании. Филиал занимается салонами красоты и продажей косметики, мебели и прочих аксессуаров.
Напомним, ранее Мамедов хотел забрать у певицы оставшуюся в России часть бизнеса. В 2022 году Вайкуле передала свою долю партнёру, таким образом у неё осталось 49%, а у него — 51%. Позже бизнесмен подал в суд иск об исключении Laimalukss SIA из числа участников общества, аргументируя это тем, что делом занимается только он.