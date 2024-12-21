Лайму Вайкуле оставили без бизнеса в России

Бизнес-партнёр Лаймы Вайкуле, которая отреклась от России, смог добиться того, чтобы певицу исключили из числа участников «Лайма-Люкс Рус». Таким образом, суд оставил её без бизнеса в РФ, сообщает Mash.

В начале нулевых артистка совместно с Ширазом Мамедовым создали LaimaLux Group. Российское ООО «Лайма-Люкс рус» работает и сейчас. Учредителями являлись Вайкуле и её бизнес-партнёр. Однако спустя полгода дело завершилось в пользу бизнесмена, который стал единственным учредителем компании. Филиал занимается салонами красоты и продажей косметики, мебели и прочих аксессуаров.