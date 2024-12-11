Лайма Вайкуле отменила концерт в Испании из-за низкого спроса на билеты

В Испании 11 октября должно было состояться выступление Лаймы Вайкуле с шоу «Рандеву». Однако, как сообщают источники, вокруг него не было даже намёка на ажиотаж. Организаторы решили перенести концерт на декабрь, надеясь, что перед праздниками люди захотят расслабиться и прийти на шоу. Но и в этот раз билеты так и не раскупили. Их стоимость варьировалась от 49 до 119 евро.

«Но чуда не случилось. Билеты так и остались лежать в кассах. Поэтому было принято решение отменить концерт. Шансов у Вайкуле выступить на Тенерифе больше не будет», — сообщили инсайдеры в беседе с сайтом MK.ru. Издание также отмечает, что в последние годы спрос на выступления певицы, в частности в России, был минимален. Однако она продолжала зарабатывать на частных корпоративах. Сейчас таких предложений нет, а в родной Латвии к ней тоже не проявляют интереса.

Игорь Васильев, организатор концертов, считает, что главными зрителями русскоязычных исполнителей в Европе являются эмигранты и беженцы из Украины. Однако, по его мнению, ни одна из этих групп не заинтересована в выступлениях Вайкуле. «У неё есть только один выход — попытаться заработать в Киеве. Но, несмотря на свою публичную риторику, многие звёзды не торопятся ехать на Украину. Они понимают, что такая поездка может стать последней», — добавил он.

Лайма Вайкуле покинула Россию и переехала в Латвию три года назад. С тех пор она неоднократно делала резкие и скандальные высказывания о России и Советском Союзе. Среди прочего, певица объявила, что больше не будет выступать на российской территории, а также подвергла жёсткой критике так называемую «кормилицу» Советского Союза, что вызвало возмущение среди её поклонников.