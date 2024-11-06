Вайкуле спустя два года объяснилась за слова о «кормилице СССР»

Певица Лайма Вайкуле попыталась найти оправдание своим словам, сказанным почти два года назад, о том, что она была «кормилицей СССР». В интервью Михаилу Козыреву* певица заявила, что её якобы не так поняли и что дело вовсе не в её гордыне. Вайкуле сконфуженно объяснила, что вообще имела в виду не только себя, говоря о «кормилице».

«Все страшно возмутились, когда я сказала: «Я кормила Советский Союз». Но надо же понимать! Я на себе имела в виду, что каждый человек, кто тогда работал, мы... Нет, они приписали, что только я, больше никого», — сказала артистка.

Пользователи в Сети уже успели поднять Вайкуле на смех, напомнив, что все хорошо помнят её оскорбительные высказывания про СССР и никакими оправданиями дело уже не замять. А кто-то предположил, что исполнительница просто хочет оставить себе шанс вернуться в Россию, поэтому начинает объясняться.

Напомним, в конце 2022 года Вайкуле заявила в одном из интервью, что она «содержала весь Советский Союз», а её коллега Алла Пугачёва «тащила» на своих плечах всю Россию, при том что «получила обратно плевок, но не всех, а маленькой злой глупой массы». Вайкуле добавила, что собирала стадионы в СССР и была очень популярна.