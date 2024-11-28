В Германии отменили все концерты Лаймы Вайкуле без объяснения причин

Все концерты Лаймы Вайкуле, которые должны были пройти в декабре 2024 года в Германии, отменены. Выступления планировались в Берлине, Бремене и Оффенбахе — на 9, 10 и 12 декабря соответственно. Об этом сообщило немецкое билетное агентство Kontramarka.de, вызвавшее тем самым волну обсуждений среди поклонников певицы и музыкальной прессы.

Отмена концертов Лаймы Вайкуле в Германии поставила под вопрос не только её планы на будущие гастроли, но и вызвала вопросы относительно возможных причин такого решения. Это событие стало особенно неожиданным на фоне недавних заявлений артистки о подготовке нового музыкального материала и её активной творческой деятельности.

25 ноября 2024 года Вайкуле анонсировала, что она работает над совместной композицией с Шурой, фронтменом группы «Би-2», а также планирует включить в свою новую концертную программу песни на четырёх языках: литовском, украинском, русском и латышском. Эта новость ещё больше усилила интригу вокруг причин отмены гастролей, ведь артистка всегда славилась своей активностью и непредсказуемостью в плане творчества.

Тем не менее в музыкальных кругах обсуждают также её отказ участвовать в исполнении песни «Мой рок-н-ролл» на фестивале «Рандеву» в июле 2024 года, несмотря на сотрудничество с группой «Би-2». Одной из причин, по мнению инсайдеров, стало участие в проекте Юлии Чичериной, которая открыто поддерживает СВО.

Лайма Вайкуле давно не выступает в России и даёт концерты только в Европе. Отмена её выступлений в Германии привлекла внимание журналистки Алёны Жигаловой, которая предположила, что это может быть связано с политической ситуацией, в частности с её отношением к событиям в Украине. Жигалова отметила, что Вайкуле не может реализовать себя из-за открытых русофобских высказываний.