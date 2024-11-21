Любовь к танцам и тень любимой внучки: 7 малоизвестных фактов из жизни Светланы Светличной

Светлана Светличная — звезда, чья жизнь и карьера оставили яркий след в советском кинематографе. Её уход на 85-м году жизни стал горькой утратой для всех, кто ценил её талант и неподражаемый стиль. Но знаете ли вы, что за ролями Светличной скрываются удивительные факты, о которых мало кто слышал? Рассказываем семь историй, которые помогут вам взглянуть на Светлану Светличную с новой стороны.

1. Почему она стала актрисой, хотя не мечтала об этом?

Неизвестные факты из жизни Светланы Светличной. Фото © Kinopoisk

Светлана не стремилась к славе. В юности она больше интересовалась медициной и спортом, но именно родители настояли, чтобы дочь попробовала себя в кино. Они отправили Светличную в Москву, сказав: «Ты обязана покорить большой экран!» Несмотря на свои сомнения, Светлана решилась, и это решение изменило её судьбу. На вступительных экзаменах во ВГИКе она поразила комиссию своим выступлением и неожиданно поступила на курс к Михаилу Ромму, одному из главных мэтров советского кино.

2. Как один смелый поступок привёл её к успеху

Когда Светлана Светличная пришла на вступительные экзамены, она проявила невероятную уверенность. Прочитав стихи, девушка неожиданно спросила у приёмной комиссии: «Где здесь можно покурить?» Этот неожиданный жест не только не отпугнул педагогов, но и привлёк к ней внимание. Так началась её дорога к славе.

3. История любви, достойная фильма

Что осталось за кадром жизни Светланы Светличной. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Во ВГИКе Светлана познакомилась с Владимиром Ивашовым, который уже тогда был известным актёром благодаря роли в фильме «Баллада о солдате». Их роман начался так стремительно, что Ивашов перевёлся на курс младше, чтобы быть ближе к Светлане. Через полгода они поженились, и их союз стал одним из самых красивых и крепких в советском кинематографе.

4. Что помешало Светличной играть главные роли

Светлана мечтала о романтических образах, таких как Наташа Ростова или Анна Каренина, но её «несоветская» внешность ограничивала выбор ролей. Тем не менее именно эта особенность сделала её манекенщицу в «Бриллиантовой руке» одной из самых запоминающихся героинь советского кино. После этой роли Светлана Светличная буквально проснулась знаменитой.

5. Танцы, которые собирали толпы зрителей

Умерла Светлана Светличная: тайны звезды советского кино. Фото © Kinopoisk

Во время учёбы во ВГИКе Светлана славилась не только актёрскими талантами, но и великолепными танцевальными номерами. Её выступления были настолько яркими, что собирали зрителей со всего института.

6. Почему она всегда оставалась в тени своей внучки?

Светлана Светличная часто появлялась на фестивалях и мероприятиях с внучкой Марией Ивашовой. Но вместо того, чтобы быть в центре внимания, она отступала назад, давая возможность внучке блистать. «Вот моё главное украшение!» — говорила советская актриса, предпочитая роль заботливой бабушки.

7. Последняя воля, которую не исполнили

Семь удивительных фактов о Светлане Светличной, которую похоронили 20 ноября 2024 года. Фото © АГН «Москва» / Артур Новосильцев

Перед смертью советская актриса Светлана Светличная выразила желание быть похороненной на Ваганьковском кладбище рядом с мужем Владимиром Ивашовым и сыном Олегом. Она сама выбрала место и даже ухаживала за могилами близких. Но семья решила иначе. Актрису проводили в последний путь 20 ноября, предав её тело земле на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища. На церемонии прощания в московском Доме кино было много цветов, соболезнований и искренних слов от коллег и друзей. Но давний друг Светланы, адвокат Юрий Шельфе считает, что актриса была бы разочарована этим решением.