Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съёмках ремейка «Буратино»
Актриса Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС/Михаил Метцель/ТАСС
Актриса Светлана Немоляева почувствовала себя плохо на съёмках ремейка «Буратино». В нём народная артистка РСФСР исполняет роль черепахи Тортиллы.
Как пишет Mash, у артистки подскочило давление и закружилась голова. Врачи оказали ей помощь на месте, и через час съёмки продолжились. Сама Немоляева рассказала, что причиной ухудшения состояния стали проблемы с сердцем, но прерывать рабочий график она не собирается, и уже завтра выйдет на сцену театра Маяковского.
Напомним, что в октябре звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой тоже потребовалась экстренная помощь врачей. Актрисе вызвали скорую из-за нарушения сердечного ритма. 87-летняя Светлана Владимировна почувствовала себя плохо в своей московской квартире,медикам пожаловалась на слабость и одышку.