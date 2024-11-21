Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съёмках ремейка «Буратино»

Как пишет Mash, у артистки подскочило давление и закружилась голова. Врачи оказали ей помощь на месте, и через час съёмки продолжились. Сама Немоляева рассказала, что причиной ухудшения состояния стали проблемы с сердцем, но прерывать рабочий график она не собирается, и уже завтра выйдет на сцену театра Маяковского.