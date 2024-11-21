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21 ноября, 09:41

Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съёмках ремейка «Буратино»

Актриса Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС/Михаил Метцель/ТАСС

Актриса Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС/Михаил Метцель/ТАСС

Актриса Светлана Немоляева почувствовала себя плохо на съёмках ремейка «Буратино». В нём народная артистка РСФСР исполняет роль черепахи Тортиллы.

Как пишет Mash, у артистки подскочило давление и закружилась голова. Врачи оказали ей помощь на месте, и через час съёмки продолжились. Сама Немоляева рассказала, что причиной ухудшения состояния стали проблемы с сердцем, но прерывать рабочий график она не собирается, и уже завтра выйдет на сцену театра Маяковского.

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Напомним, что в октябре звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой тоже потребовалась экстренная помощь врачей. Актрисе вызвали скорую из-за нарушения сердечного ритма. 87-летняя Светлана Владимировна почувствовала себя плохо в своей московской квартире,медикам пожаловалась на слабость и одышку.

Александра Вишнякова
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