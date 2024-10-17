Слабость и одышка: Звезда «Служебного романа» Немоляева снова пожаловалась на проблемы с сердцем
Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей из-за нарушения сердечного ритма
Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой снова потребовалась экстренная помощь врачей. Актрисе вызвали скорую из-за нарушения сердечного ритма. Как стало известно SHOT, 87-летняя Светлана Владимировна почувствовала себя плохо в своей московской квартире, она сама позвонила в экстренные службы. Медикам пожаловалась на слабость и одышку. Врачи оказали артистке первую помощь.
Оказалось, что у неё случился приступ фибрилляции предсердий. Такое уже происходило с Немоляевой в мае этого года — проблемы с сердечным ритмом появились, когда актриса лежала в больнице с ковидом. В беседе с SHOT Светлана Немоляева рассказала, что уже чувствует себя хорошо, и 19 октября у неё запланировано выступление в постановке «Плоды просвещения» в театре им. Маяковского.
Напомним, в последний раз Светлану Немоляеву госпитализировали в мае. Актрису госпитализировали в тяжёлом состоянии из-за положительного теста на ковид. В больнице у артистки начались проблемы с сердцем — врачи диагностировали фибрилляцию предсердий. Врачи предприняли все меры, чтобы привести сердечный ритм в норму. Звезда «Служебного романа» была выписана уже через 11 дней.