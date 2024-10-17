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17 октября, 05:06

Слабость и одышка: Звезда «Служебного романа» Немоляева снова пожаловалась на проблемы с сердцем

Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей из-за нарушения сердечного ритма

Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой снова потребовалась экстренная помощь врачей. Актрисе вызвали скорую из-за нарушения сердечного ритма. Как стало известно SHOT, 87-летняя Светлана Владимировна почувствовала себя плохо в своей московской квартире, она сама позвонила в экстренные службы. Медикам пожаловалась на слабость и одышку. Врачи оказали артистке первую помощь.

Оказалось, что у неё случился приступ фибрилляции предсердий. Такое уже происходило с Немоляевой в мае этого года — проблемы с сердечным ритмом появились, когда актриса лежала в больнице с ковидом. В беседе с SHOT Светлана Немоляева рассказала, что уже чувствует себя хорошо, и 19 октября у неё запланировано выступление в постановке «Плоды просвещения» в театре им. Маяковского.

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Напомним, в последний раз Светлану Немоляеву госпитализировали в мае. Актрису госпитализировали в тяжёлом состоянии из-за положительного теста на ковид. В больнице у артистки начались проблемы с сердцем — врачи диагностировали фибрилляцию предсердий. Врачи предприняли все меры, чтобы привести сердечный ритм в норму. Звезда «Служебного романа» была выписана уже через 11 дней.

Матвей Константинов
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