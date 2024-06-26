"Что у человека с головой?" Немоляева высмеяла "переобувание" хающего Россию Калныньша

Поведение советского и латвийского актёра Ивара Калныньша, в последнее время активно критикующего Россию, попросту недостойно. Об этом заявила его коллега по сцене, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

"Нельзя быть таким неблагодарным. Это правда какая-то чёрная неблагодарность. Где бы он был, если бы не российское кино? У нас актёры уже смеются над ним — Калныньш тут заявил, что он больше не приедет в Россию и не будет сниматься в российском кино. И мой друг-артист очень смеялся: а что, его ещё где-то снимали, кроме как в России? Ну смешно, ей-богу! Он ведь больше нигде и не играл, в Голливуд его никто не зовёт!" — приводит слова актрисы aif.ru.

Немоляева отметила, что именно Россия дала Калныньшу возможность заработать, когда с распадом СССР в Латвии умерло кино. Так, например актёра постоянно приглашали на кинофестивали "Амурская осень", "Киношок", "Хрустальный источникЪ". При этом она опровергла заявление 75-летнего артиста, что в РФ якобы на нём зарабатывали миллионы, а ему самому платили "шуточные". А после слов гражданина Латвии Калныньша о желании получать пенсию в России Немоляева задалась вопросом: "Что у человека с головой?"

"С чего Россия должна ему пенсию платить?! Это он тут зарабатывал! Я вообще его как актёра особо не знаю. Я с ним видела только картину Рижской киностудии "Театр" с Вией Артмане по Сомерсету Моэму. Хороший фильм. Но играет Калныньш обычно. Картина состоялась благодаря таланту и очарованию Вии Артмане", — подчеркнула артистка.