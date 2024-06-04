Актёр Чернов жёстко осадил "переобувшегося" Калныньша и напомнил о полученных в РФ гонорарах

Народный артист РФ Юрий Чернов осудил своего латвийского коллегу Ивара Калныньша за спорные высказывания в сторону России и специальной военной операции. В беседе с aif.ru он назвал поведение звезды "Зимней вишни" неблагодарным и недостойным.

"Ивар, как тебе не стыдно? Что-то ты нас агрессорами не называл, когда получал гонорары в России... Тебе здесь давали работу. Тебя здесь любили. Зачем ты так себя некрасиво ведёшь?" — возмутился актёр.