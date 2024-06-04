Актёр Чернов жёстко осадил "переобувшегося" Калныньша и напомнил о полученных в РФ гонорарах
Актёр Юрий Чернов пристыдил латвийского коллегу Калныньша за слова о России
Народный артист РФ Юрий Чернов осудил своего латвийского коллегу Ивара Калныньша за спорные высказывания в сторону России и специальной военной операции. В беседе с aif.ru он назвал поведение звезды "Зимней вишни" неблагодарным и недостойным.
"Ивар, как тебе не стыдно? Что-то ты нас агрессорами не называл, когда получал гонорары в России... Тебе здесь давали работу. Тебя здесь любили. Зачем ты так себя некрасиво ведёшь?" — возмутился актёр.
По словам Чернова, латвийский артист "переобулся в воздухе", заявив, что Россия — страна-агрессор с имперскими замашками. Звезда "Приключений Электроника" считает, что такие русофобские фразы не может произносить человек, который участвовал во многих проектах и зарабатывал тут деньги. Кроме того, он ездил в длительные гастрольные туры по всей России.
А ранее стало известно, что артист Николай Фоменко решил зарабатывать в Латвии, а его дети перебрались в Берлин. О том, почему, несмотря на высокооплачиваемые съёмки и недвижимость в России, экс-участник группы "Секрет" запланировал тур в русофобскую Прибалтику, — читайте в материале Life.ru.