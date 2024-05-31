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31 мая, 09:06

Актрису Немоляеву выписали из больницы, и скоро она выйдет на сцену

360.ru: Актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы

Актриса Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актриса Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы после госпитализации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила сама артистка, отметив, что 6 июня уже выйдет на театральную сцену.

"Всё в порядке. Меня выписали, я уже 6 июня буду играть в спектакле", — пояснила актриса в беседе с 360.ru.

Немоляева дополнила, что в настоящее время находится на даче. По информации телеграм-канала Mash, больничный актрисы оставили открытым ещё минимум на неделю. Звезде "Служебного романа" запретили любые физические нагрузки и стресс.

Юрия Куклачёва выписали из больницы
Юрия Куклачёва выписали из больницы

О том, что Немоляеву увезли в больницу в тяжёлом состоянии, стало известно 20 мая. Причиной госпитализации стал положительный тест на ковид. В больнице у актрисы начались проблемы с сердцем — врачи диагностировали фибрилляцию предсердий. Врачи предприняли все меры, чтобы привести сердечный ритм в норму.

Дарья Нарыкова
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