Актрису Немоляеву выписали из больницы, и скоро она выйдет на сцену
360.ru: Актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы
Актриса Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы после госпитализации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила сама артистка, отметив, что 6 июня уже выйдет на театральную сцену.
"Всё в порядке. Меня выписали, я уже 6 июня буду играть в спектакле", — пояснила актриса в беседе с 360.ru.
Немоляева дополнила, что в настоящее время находится на даче. По информации телеграм-канала Mash, больничный актрисы оставили открытым ещё минимум на неделю. Звезде "Служебного романа" запретили любые физические нагрузки и стресс.
О том, что Немоляеву увезли в больницу в тяжёлом состоянии, стало известно 20 мая. Причиной госпитализации стал положительный тест на ковид. В больнице у актрисы начались проблемы с сердцем — врачи диагностировали фибрилляцию предсердий. Врачи предприняли все меры, чтобы привести сердечный ритм в норму.