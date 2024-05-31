Актрису Немоляеву выписали из больницы, и скоро она выйдет на сцену

Актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы после госпитализации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила сама артистка, отметив, что 6 июня уже выйдет на театральную сцену.

"Всё в порядке. Меня выписали, я уже 6 июня буду играть в спектакле", — пояснила актриса в беседе с 360.ru.

Немоляева дополнила, что в настоящее время находится на даче. По информации телеграм-канала Mash, больничный актрисы оставили открытым ещё минимум на неделю. Звезде "Служебного романа" запретили любые физические нагрузки и стресс.