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23 мая, 06:37

У слёгшей с ковидом звезды "Служебного романа" начались проблемы с сердцем

Mash: Актрисе Светлане Немоляевой диагностировали фибрилляцию предсердий

Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

У актрисы Светланы Немоляевой, попавшей в больницу с ковидом, ухудшается работа сердца. Диагноз врачей фибрилляция предсердий, пишет Mash.

87-летняя артистка по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, а тест на коронавирус всё ещё показывает положительный результат. При этом из уровня насыщения крови пациентки кислородом врачи делают вывод о дыхательной недостаточности, которая вызывает более частые и аритмичные сокращения сердечной мышцы. Медики предприняли все меры, чтобы привести сердечный ритм в норму.

За что люди полюбили Светлану Немоляеву, которая всю жизнь играла саму себя
За что люди полюбили Светлану Немоляеву, которая всю жизнь играла саму себя

Напомним, о том, что Немоляеву увезли в больницу в тяжёлом состоянии, стало известно 20 мая. Причиной госпитализации стал положительный тест на ковид. За её состоянием следят медики.

Юрий Лысенко
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