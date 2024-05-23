У слёгшей с ковидом звезды "Служебного романа" начались проблемы с сердцем
Mash: Актрисе Светлане Немоляевой диагностировали фибрилляцию предсердий
Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
У актрисы Светланы Немоляевой, попавшей в больницу с ковидом, ухудшается работа сердца. Диагноз врачей — фибрилляция предсердий, пишет Mash.
87-летняя артистка по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, а тест на коронавирус всё ещё показывает положительный результат. При этом из уровня насыщения крови пациентки кислородом врачи делают вывод о дыхательной недостаточности, которая вызывает более частые и аритмичные сокращения сердечной мышцы. Медики предприняли все меры, чтобы привести сердечный ритм в норму.
Напомним, о том, что Немоляеву увезли в больницу в тяжёлом состоянии, стало известно 20 мая. Причиной госпитализации стал положительный тест на ковид. За её состоянием следят медики.