«Радовалась, что дарят цветы»: Панкратов-Чёрный раскрыл страх покойной Светличной
Панкратов-Чёрный: После смерти мужа Светличная очень боялась одиночества
Александр Панкратов-Чёрный и Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, Сергей Виноградов
Легенда советского кино Светлана Светличная очень боялась одиночества после того, как не стало её супруга Владимира Ивашова. Об этом рассказал народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный во время церемонии прощания с коллегой. По его словам, актрисе было трудно пережить утрату, поэтому она старалась ездить на фестивали и встречаться с поклонниками.
«Чувствовала себя одинокой. Очень боялась этого одиночества, особенно после кончины Володи, поэтому тяжело было. Поэтому она всегда любила, чтобы её приглашали на разные фестивали, творческие встречи, ездила по всем городам, куда только можно, чтобы были люди, чтобы общаться, радоваться. Очень радовалась, что её узнают зрители, аплодируют, дарят цветы», — цитирует звезду NEWS.ru.
Панкратов-Чёрный подчеркнул, что Светличная была очень дружелюбным человеком, не обижалась на других и всех прощала. Она полагала, что если у человека плохое настроение, значит с ним что-то случилось, отметил актёр.
Напомним, 16 ноября стало известно, что Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни. 20 ноября в Доме кино в Москве прошла церемония прощания со звездой, которая обернулась скандалом. Похороны тоже оказалась скандальными, ведь семья не исполнила последнюю волю актрисы.