«Радовалась, что дарят цветы»: Панкратов-Чёрный раскрыл страх покойной Светличной

Легенда советского кино Светлана Светличная очень боялась одиночества после того, как не стало её супруга Владимира Ивашова. Об этом рассказал народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный во время церемонии прощания с коллегой. По его словам, актрисе было трудно пережить утрату, поэтому она старалась ездить на фестивали и встречаться с поклонниками.

«Чувствовала себя одинокой. Очень боялась этого одиночества, особенно после кончины Володи, поэтому тяжело было. Поэтому она всегда любила, чтобы её приглашали на разные фестивали, творческие встречи, ездила по всем городам, куда только можно, чтобы были люди, чтобы общаться, радоваться. Очень радовалась, что её узнают зрители, аплодируют, дарят цветы», — цитирует звезду NEWS.ru.