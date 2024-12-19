14 звёздных свадеб российских знаменитостей, которые шокировали нас в 2024 году

Уходящий год был богат как на скандалы и разводы знаменитостей, так и на звёздные свадьбы. Рассказываем о тех, кто заключил брак в 2024 году: это были как пышные торжества, так и скромные празднества для семьи и друзей.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

Свадьба Гарика Харламова и Катерины Ковальчук прошла с размахом. Это третий брак Харламова. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / alveradorohova

Звезда Comedy Club Гарик Харламов женился в этом году на актрисе Катерине Ковальчук. Пара познакомилась в 2021 году на съёмках сериала «Гусар»: тогда они ещё не общались, зато на премьере фильма проговорили несколько часов, и Харламов пригласил Ковальчук на свидание. Свадьба состоялась 7 августа 2024 года — это было пышное торжество в Подмосковье — в поместье Agalarov Estate. Неофициальную церемонию вёл актёр Сергей Бурунов, а среди гостей были замечены Сосо Павлиашвили, Азамат Мусагалиев и Тимур Вайнштейн. Это уже третий брак Гарика Харламова.

Данко и Мария Силуянова

Данко и Мария Силуянова отказались от масштабного торжества в пользу более камерной свадьбы. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / superhit_rus

Певец Данко, автор хита «Московская ночь», наконец-то сыграл свадьбу с диджеем и дизайнером Марией Силуяновой. Пара в отношениях с 2018 года, но свадьбу долго откладывали: из-за пандемии у артистов просто не было средств на масштабное торжество. В январе 2024 года Данко и Силуянова поженились, и это была достаточно скромная свадьба, где присутствовали только родные и друзья. Уже в сентябре у пары родился сын, Life.ru рассказывал об этом в материале.

Бари Алибасов и Елена Калинина

Бари Алибасов женился на своей помощнице Елене, а вместо торжества пара перевела деньги на нужды СВО. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / zvezda_na_zvezde

77-летний продюсер группы «На-На» Бари Алибасов женился на своей помощнице Елене, медсестре из Донбасса. Это уже седьмая свадьба продюсера. Торжество было максимально скромным: вместо пышного празднования пара перечислила деньги на нужды СВО.

Мария Погребняк и Игорь Головинский

Мария Погребняк не только вышла замуж в 2024 году, но и родила четвёртого ребёнка. Отцом стал её муж Игорь Головинский. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / mariapoga_

Блогер и продюсер Мария Погребняк в уходящем году в четвёртый раз стала мамой. Незадолго до этого она узаконила отношения с отцом ребёнка, бизнесменом Игорем Головинским. Пара не стала устраивать масштабное торжество: звёзды просто расписались в одном из московских загсов. На церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие.

Зоя Бербер и Максим Белобородов

Зоя Бербер и Максим Белобородов расписались в феврале 2024 года. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / zberber

Зоя Бербер, исполнительница роли Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны», вышла замуж за актёра Максима Белобородова. Когда пара познакомилась, Максим, увлекающийся ведической астрологией и эзотерикой, предсказал скорую свадьбу Зои. Торжество состоялось в феврале уходящего 2024 года, а через некоторое время у Бербер родился второй ребёнок.

Алекса и Вячеслав Дайчев

Алекса вышла замуж за звёздного тренера Дайчева в феврале этого года. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / aleksa___official

Певица Алекса, известная ещё по «Фабрике звёзд», расписалась со своим тренером Вячеславом. Среди звёздных клиенток Дайчева — Татьяна Навка и Полина Гагарина. Свадьба состоялась в феврале 2024 года, на торжестве присутствовали мама Алексы и Адриана, дочь Алексы от Вячеслава. Но мамы жениха, Лилии, на свадьбе не было: Алекса поссорилась с ней незадолго до торжества.

Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова

Кирилл Туриченко из «Иванушек International» отметил женитьбу на Дарье Тарасовой с размахом: знаменитые гости, масштабные гулянья... Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / dashulyat

Кирилл Туриченко, участник группы «Иванушки International», женился в этом году на бизнесвумен Дарье Тарасовой. Торжество было пышным: среди гостей наблюдались Николай Басков, Алсу и Стас Костюшкин. В качестве закусок гостям подавали как изысканные блюда, так и бургеры с картошкой фри. И, конечно, свадебные гулянья в подмосковной деревне Лапино посетили другие «Иванушки», Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев.

Влад Соколовский и Ангелина Суркова

Влад Соколовский и Ангелина Суркова продавали билеты на собственную свадьбу: семейный праздник постепенно перешёл в большую вечеринку. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / vs20

Певец Влад Соколовский, бывший солист группы «БиС», и гитаристка Ангелина Суркова сыграли весной этого года пышную свадьбу, на которую каждый желающий мог купить билет. На торжестве присутствовал их двухлетний сын Дэвид. Сначала это был семейный праздник, который позже перешёл в народные гулянья и большую вечеринку. Молодожёны были в восторге от торжества.

Дарья Мельникова и Роман Набатов

Свадьба актрисы «Папиных дочек» с Романом Набатовым произошла втайне от всех, кроме самых близких. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / melnikovadsh

Дарья Мельникова, известная по роли Жени в сериале «Папины дочки», втайне вышла замуж за актёра и выпускника ГИТИСа Романа Набатова. О свадьбе до последнего не знал никто, кроме самых близких: подробности стали известны только через несколько месяцев, когда Дарья «рассекретила» бракосочетание и рождение ребёнка в запрещённой социальной сети.

Лиана Гриба и Артём Губин

Лиана Гриба и Артём Губин плакали от счастья прямо во время свадьбы. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / grib_liana

Летом звезда сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Лиана Гриба вышла замуж за Артёма Губина, актёра сериала «Молодёжка». Торжественная церемония прошла в Москве, а вместо «Марша Мендельсона» в качестве музыкального сопровождения выбрали песню «Птичка» исполнителей HammAli и Navai. Гриба и Губин буквально плакали от счастья во время росписи.

HammAli (Александр Алиев)

HammAli женился на неизвестной избраннице. Торжество состоялось в Сочи, гости гуляли три дня. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / pokazyvart

Рэпер HammAli, один из авторов хита «Птичка», тоже в этом году женился. На свадебном торжестве присутствовали только родные и близкие; бракосочетание прошло в Сочи. До сих пор неизвестно, кто стал избранницей HammAli: невеста на всех фотографиях изображена со спины. На праздновании, которое продолжалось три дня, выступал друг рэпера, певец Navai.

Мила Ершова и Святослав Рогожан

Мила Ершова и Святослав Рогожан лично составляли список самых близких друзей, которых позвали на свадьбу. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / zvezda_na_million

Мила Ершова, актриса сериалов «Трудные подростки» и «Беспринципные», вышла замуж за коллегу по цеху Святослава Рогожана. Торжественная свадебная церемония состоялась в августе этого года, были приглашены только самые близкие, влюблённые вместе составляли список. На свадьбу пригласили в том числе Константина Райкина, в чьей мастерской Мила училась, а также актёров Иллариона Марова и Марию Мацель.

Денис Матросов и Оксана Рудич-Каструбина

Денис Матросов и Оксана Рудич-Каструбина улетели в ОАЭ сразу после свадьбы. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / denismatrosov

Денис Матросов, актёр, известный по фильму «Две судьбы» и сериалу «Кармелита», сыграл свадьбу с руководительницей юридической фирмы Оксаной Рудич-Каструбиной. Торжество прошло осенью 2024 года, свадьба была скромной, а молодожёны сразу после бракосочетания улетели в ОАЭ. Двух сыновей Матросова взяли с собой.

Виктория Складчикова и Антон Слепец

Виктория Складчикова выша замуж за земляка. Антон Слепец — тоже уроженец Сорочинска. Свадьбу отмечали в пельменной. Фото © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / vika_skladchikova

Звезда женского стендапа Складчикова вышла замуж за земляка: Антон и Виктория оба уроженцы города Сорочинска. Свадьба была более чем скромной: её отмечали в пельменной, а в качестве гостей присутствовали всего лишь семь человек. Затем молодожёны отправились в баню, а после — полетели в Дубай.