Путин не стал давать совет Владу Бумаге, на чём воспитывать детей
Влад Бумага, Владимир Путин. Обложка © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)/zvezdach_zoom, vputin.team
Российский лидер Владимир Путин не стал давать советов блогеру Владу Бумаге по поводу ценностей, которые он должен и не должен транслировать детской аудитории. Кумир многих школьников обратился к президенту во время прямой линии, которую транслирует Life.ru.
«Уверен, Влад, что советы эти бесполезны. Вы и такие люди как вы, особенно теперь, когда вы стали отцом. Чувство ответственности перед ребёнком, его будущим, и страной, где ваш ребёнок будет жить — вас сориентирует лучше, чем я», — отметил президент.
Ранее Life.ru писал, что у Влада Бумаги и его девушки родилась дочка. 27-летний белорусский блогер впервые стал отцом.