Путин не стал давать совет Владу Бумаге, на чём воспитывать детей

Российский лидер Владимир Путин не стал давать советов блогеру Владу Бумаге по поводу ценностей, которые он должен и не должен транслировать детской аудитории. Кумир многих школьников обратился к президенту во время прямой линии, которую транслирует Life.ru.

«Уверен, Влад, что советы эти бесполезны. Вы и такие люди как вы, особенно теперь, когда вы стали отцом. Чувство ответственности перед ребёнком, его будущим, и страной, где ваш ребёнок будет жить — вас сориентирует лучше, чем я», — отметил президент.