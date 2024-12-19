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19 декабря, 12:43

Путин не стал давать совет Владу Бумаге, на чём воспитывать детей

Влад Бумага, Владимир Путин. Обложка © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)/zvezdach_zoom, vputin.team

Влад Бумага, Владимир Путин. Обложка © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)/zvezdach_zoom, vputin.team

Российский лидер Владимир Путин не стал давать советов блогеру Владу Бумаге по поводу ценностей, которые он должен и не должен транслировать детской аудитории. Кумир многих школьников обратился к президенту во время прямой линии, которую транслирует Life.ru.

«Уверен, Влад, что советы эти бесполезны. Вы и такие люди как вы, особенно теперь, когда вы стали отцом. Чувство ответственности перед ребёнком, его будущим, и страной, где ваш ребёнок будет жить — вас сориентирует лучше, чем я», — отметил президент.

Путин поддержал блогеров и назвал Владу Бумаге виновников замедления YouTube в РФ
Путин поддержал блогеров и назвал Владу Бумаге виновников замедления YouTube в РФ

Ранее Life.ru писал, что у Влада Бумаги и его девушки родилась дочка. 27-летний белорусский блогер впервые стал отцом.

Александра Мышляева
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