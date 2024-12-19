Путин поддержал блогеров и назвал Владу Бумаге виновников замедления YouTube в РФ

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Google и YouTube сами создали себе проблемы в России, отказавшись исполнять наши законы и откровенно жульничая в Сети в угоду Западу. Так глава государства ответил на вопрос блогера Влада Бумаги о замедлении работы американского видеохостинга в России.

Владимир Путин ответил про Google и YouTube. Видео © Life.ru

«Google, когда создавал здесь свою сеть, создал и дочки, юрлица. Создав эти дочки, он работал с ними. После того, как на Западе стали вводить санкции, Google сократил их финансирование, сократил поставку техники, создал сам для себя определённые проблемы. Google и YouTube должны соблюдать наши законы, избегать жульничества в Сети, не злоупотреблять Сетью для достижения целей своих хозяев», — объяснил российский лидер.

Путин заверил, что если иностранная компания соблюдает российские законы и не пытается заниматься политическими манипуляциями, то проблем у неё не будет, поэтому американским IT-гигантам стоит поразмыслить на этот счёт.