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29 ноября, 11:10

Роскомнадзор: YouTube не стал удалять 300 материалов об установке VPN-сервисов

Видеохостинг YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора, предписавшего удалить с платформы 300 материалов, которые продвигают использование VPN-сервисов. Об этом заявили в ведомстве.

«К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в РФ контенту», — сказали в Роскомнадзоре, передаёт РИА «Новости».

В России запретят информацию по созданию VPN-сервисов
В России запретят информацию по созданию VPN-сервисов

Напомним, с начала текущего года Роскомнадзор заблокировал уже 197 вредоносных VPN-сервисов. С 1 марта этого года вступил в силу запрет на популяризацию таких сервисов в России. О полном запрете речи пока не идёт.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мария Любицкая
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