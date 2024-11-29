Роскомнадзор: YouTube не стал удалять 300 материалов об установке VPN-сервисов

Видеохостинг YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора, предписавшего удалить с платформы 300 материалов, которые продвигают использование VPN-сервисов. Об этом заявили в ведомстве.

«К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в РФ контенту», — сказали в Роскомнадзоре, передаёт РИА «Новости».