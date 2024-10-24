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Регион
24 октября, 10:54

Роскомнадзор сообщил о блокировке 197 вредоносных VPN-сервисов

С начала текущего года Роскомнадзор заблокировал уже 197 вредоносных VPN-сервисов. Об этом рассказал директор подведомственного РКН Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.

«В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано», — сказал он на форуме «Спектр», который проходит в Сочи.

Напомним, РКН начал блокировать VPN-сервисы в 2021 году. С 1 марта этого года вступил в силу запрет на популяризацию VPN в России. При этом в Госдуме неоднократно отмечали, что введение полного запрета на использование таких сервисов не планируется.

Роскомнадзор может начать блокировку звонков через мессенджеры
Роскомнадзор может начать блокировку звонков через мессенджеры

Ранее сообщалось, что РКН фиксирует падение трафика у YouTube в России на сетях фиксированной связи. Руководитель ведомства Андрей Липов связал это с работой установленных на этих сетях кеширующих серверов Google, включая Google Global Cache.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Наталья Демьянова
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