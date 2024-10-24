Роскомнадзор сообщил о блокировке 197 вредоносных VPN-сервисов

С начала текущего года Роскомнадзор заблокировал уже 197 вредоносных VPN-сервисов. Об этом рассказал директор подведомственного РКН Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.

«В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано», — сказал он на форуме «Спектр», который проходит в Сочи.

Напомним, РКН начал блокировать VPN-сервисы в 2021 году. С 1 марта этого года вступил в силу запрет на популяризацию VPN в России. При этом в Госдуме неоднократно отмечали, что введение полного запрета на использование таких сервисов не планируется.