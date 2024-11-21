В России запретят информацию по созданию VPN-сервисов
В России запретят научную и техническую информацию о создании VPN-сервисов. В распоряжении пользователей оставят только данные о VPN для защищенного удаленного доступа, гласит новый приказ Роскомнадзора, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, под запрет попадает информация, которая помогает войти ресурсы через защищённые каналы связи. Данный закон начинает действовать 30 ноября и будет активен до 1 сентября 2029 года.
Напомним, с начала текущего года Роскомнадзор заблокировал уже 197 вредоносных VPN-сервисов. С 1 марта этого года вступил в силу запрет на популяризацию таких сервисов в России. О полном запрете речи пока не идёт.
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