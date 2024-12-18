Шадаев: 50% трафика YouTube перешло на российские платформы

Около 50% трафика американского видеохостинга YouTube в России перешло на российские платформы. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Мы понимаем, сейчас развитие собственных больших площадок. Это касается платформ с пользовательским видеоконтентом. Нам нужна альтернатива и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Это происходит достаточно быстро», — сказал Шадаев на итоговом заседании общественного совета при министерстве.