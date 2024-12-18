Шадаев: 50% трафика YouTube перешло на российские платформы
Около 50% трафика американского видеохостинга YouTube в России перешло на российские платформы. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
«Мы понимаем, сейчас развитие собственных больших площадок. Это касается платформ с пользовательским видеоконтентом. Нам нужна альтернатива и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Это происходит достаточно быстро», — сказал Шадаев на итоговом заседании общественного совета при министерстве.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили о снижении трафика видеохостинга YouTube в России на стационарных сетях. При этом там отметили, что на мобильных устройствах трафик остался на прежнем уровне, что может быть связано с тем, что Google могла установить «более мощные серверы» на узлах сотовых операторов.
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