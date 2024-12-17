10 громких разводов отечественных звёзд в 2024 году, которые обсуждали все кому не лень

2024 год был богат на жестокие звёздные расставания. Холостяком остался Сергей Шнуров, убежала от мужа Татьяна Ким (бывшая Бакальчук), одиночкой стала даже красавица Алсу! В этом материале расскажем, кто из звёзд особенно сильно пострадал в бракоразводный год Дракона.

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук

Татьяна Ким в 2024 году развелась с Владиславом Бакальчуком. Фото © Youtube / 𝓡𝓪𝓶𝔃𝓪𝓷 𝓚𝓪𝓭𝔂𝓻𝓸𝓿 95, © ТАСС / Юрий Смитюк

Татьяна Ким рассталась с мужем Владиславом Бакальчуком летом 2024 года. Она рассказала, что после развода «вздохнула полной грудью», а также намекнула, что в браке часто случалось домашнее насилие. При этом развод был очень трудным, скандальным и включал в себя бизнес Татьяны: слияния маркетплейса Wildberries с компанией Russ, по мнению Владислава, не произошло бы, если бы Ким не попала под «пагубное влияние» братьев Мирзоян, а именно Роберта Мирзояна.

Дошло даже до перестрелки: Бакальчук заявился в офис Wildberries с охраной, пострадали два человека. Сейчас Владислав планирует отвоевать у Татьяны право на опеку над их семью детьми.

Алсу и Ян Абрамов

Алсу развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака из-за измены. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Ещё один распавшийся брак в 2024 году. Алсу и Ян Абрамов были вместе на протяжении долгих 18 лет. За это время у них родилось трое детей, старшему из которых — Сафине — сейчас как раз 18 лет. Развод, по слухам, произошёл из-за мимолётного увлечения Абрамова моделью Анастасией Решетовой, которую Алсу называла «женщиной с низкой социальной ответственностью».

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Сергей Шнуров развёлся со своей четвёртой женой, Ольгой Абрамовой: её сразу обвинили в загубленной карьере артиста. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В сентябре 2024 года стало известно, что четвёртая жена Сергея Шнурова, Ольга Абрамова, подала на развод. Брак продлился всего шесть лет, но девушку уже успели обвинить в загубленной карьере музыканта. Шнуров с Абрамовой совместно нажили имущество на миллиард рублей, которое им предстоит поделить во время бракоразводного процесса, а певец буквально через два месяца после расставания записал фит с Инстасамкой «За деньги — нет».

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева расстались из-за «творческих разногласий». Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ещё один сентябрьский развод. На этот раз расстались Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева. Причиной названы творческие разногласия. Они были вместе с 2016 года, с 2019-го женаты, а в 2021 году у них родился общий сын Иван. По слухам, рассталась пара ещё весной, но информация о разводе появилась только в сентябре.

Анна Седокова и Янис Тимма

Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с 2019 года встречалась с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Через год после знакомства пара расписалась. С тех самых пор в СМИ регулярно циркулировали слухи о расставании Седоковой и Тиммы, которые подтвердились осенью 2024-го — певица всё же подала на развод 21 октября. По её словам, это решение зрело как минимум полтора года — удивительно, как за такой короткий срок брак себя изжил. Пара официально разведена с 9 декабря 2024-го. Янис не пережил развод: 17 декабря баскетболиста нашли мёртвым в отеле, куда он заселился за два дня до дня рождения Анны.

Нюша и Игорь Сивов

Нюша не смогла простить Игорю Сивову измены: летом 2024-го она подала на развод. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов отпраздновали свадьбу в 2017 году. У них двое общих детей — пятилетняя дочь и двухлетний сын. По словам артистки, она почувствовала грядущее расставание ещё в 2023 году, но изо всех сил пыталась сохранить брак. Не получилось — летом 2024-го Нюша всё же подала на развод. Причиной расторжения брака стали не только остывшие чувства: со стороны Сивова также было несколько измен. Осенью стало известно, что бывшего мужа певицы обвинили в аферах на инвестициях.

Елена и Алексей Блиновские

Елена Блиновская, автор печально известного «Марафона желаний», и её муж Алексей ещё не развелись. Однако в СМИ постоянно ходят слухи о разводе, кроме того, паре запрещено общаться друг с другом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Официально развод оформлен не был: Алексей Блиновский на бумаге всё ещё является мужем создательницы «Марафона желаний». Но по закону им, как фигурантам уголовного дела, нельзя общаться друг с другом. Кроме того, Блиновский «сбежал» от жены на СВО, успел побыть там несколько месяцев, а затем вернулся. Правда, не по своей воле: в сентябре его доставили в Москву на допрос.

Полина и Эдуард Киценко

Полина и Эдуард Киценко развелись спустя 24 года брака. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города, Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Полина Киценко развелась со своим мужем Эдуардом спустя 24 года брака. О разводе стало известно в самом начале 2024 года. По словам бизнесвумен, они с супругом уже долгое время «жили своей жизнью», а развод поставил «финальную точку» в их долгих отношениях. Полина и Эдуард поженились в 1999 году. У пары двое детей, сын Егор и дочь Антонина.

Андрей Максимов и София Сливина

Андрей Максимов, известный как Жёлтый из «Слова пацана», развёлся с женой в середине 2024 года. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © kino-teatr

Звезда русских сериалов Андрей Максимов летом объявил о разводе с женой, театральной актрисой Софией Сливиной. Они были женаты с 2020 года, в 2021-м у пары родился сын. Максимов расстался с женой мирно; они сохраняют тёплые отношения ради ребёнка.

Лерчек и Артём Чекалин

Лерчек и Артём Чекалин развелись после 12 лет брака: теперь они фигуранты совместного уголовного дела. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины были в браке почти 12 лет. В марте 2024-го стало известно, что девушка подала на развод. Семейный бизнес Чекалиных после этого развалился, разрушив всё на своём пути. Ныне разведённая чета блогеров всё же осталась вместе, но теперь в формате подельников по нескольким уголовным делам. Лерчек и её бывшего мужа обвиняют в подлоге документов при переводе валюты. А у Артёма внушительный долг перед налоговой, который составляет сотни тысяч рублей. Бывших супругов Чекалиных пока оставили под домашним арестом.