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Регион
17 декабря, 13:09

«Ну как так-то?» Кудрявцеву шокировала смерть бывшего мужа Седоковой

Лера Кудрявцева шокирована смертью баскетболиста Яниса Тиммы

Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / leratv

Лера Кудрявцева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева шокирована смертью бывшего супруга певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом она заявила в беседе с 360.ru. При этом звезда подчеркнула, что лично не была знакома с покойным спортсменом.

Кроме того, Кудрявцева порассуждала в своих соцсетях о причинах столь трагического поступка Тиммы. У ведущей вызвало удивление, что баскетболист решился на подобный шаг из-за расставания с женой.

«32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребёнок, ну как так-то, Господи?» — задала риторский вопрос Кудрявцева.

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Напомним, последний месяц Янис Тимма шантажировал Анну Седокову угрозами суицида. 17 декабря баскетболист был найден мёртвым в подъезде одного из хостелов в центре Москвы. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения певицы. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер певицы и просьба позвонить ей. После ЧП Седокова в слезах попросила не беспокоить её семью. А экс-агент Тиммы рассказал о его маниакальной зависимости.

Борис Эльфанд
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