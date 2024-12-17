«Ну как так-то?» Кудрявцеву шокировала смерть бывшего мужа Седоковой

Телеведущая Лера Кудрявцева шокирована смертью бывшего супруга певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом она заявила в беседе с 360.ru. При этом звезда подчеркнула, что лично не была знакома с покойным спортсменом.

Кроме того, Кудрявцева порассуждала в своих соцсетях о причинах столь трагического поступка Тиммы. У ведущей вызвало удивление, что баскетболист решился на подобный шаг из-за расставания с женой.