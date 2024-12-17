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17 декабря, 12:46

«Эгоистичный поступок»: Мария Погребняк заступилась за Седокову после смерти бывшего мужа

Мария Погребняк назвала смерть бывшего мужа Седоковой эгоистичным поступком

Мария Погребняк и Анна Седокова. Обложка © Telegram / mariapoga_ / secretanna

Мария Погребняк и Анна Седокова. Обложка © Telegram / mariapoga_ / secretanna

Анна Седокова не виновата в смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, уверена модель Мария Погребняк, бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка. Она выразила соболезнования певице в беседе с 360.ru. При этом собеседница издания назвала поступок латвийского баскетболиста эгоистичным.

Погребняк предположила, что Тимма не справился с депрессией. Тем не менее, спортсмен своим поступком причинил боль близким людям, не подумав ни о ребёнке, ни о родителях, заявила она.

«Пока ты жив — можно исправить всё. Думаю, что если бы Янис так боялся потерять Аню, то смог бы её и вернуть», — отметила модель.

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Напомним, 17 декабря Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде одного из московских хостелов. А 16 декабря был день рождения Анны Седоковой. Рядом с телом спортсмена лежал смартфон, на заставке которого был указан номер певицы и просьба позвонить ей. После трагедии Седокова в слезах попросила не беспокоить её семью. Примечательно, Тимма шантажировал бывшую жену угрозами суицида последний месяц.

Борис Эльфанд
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