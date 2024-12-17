«Эгоистичный поступок»: Мария Погребняк заступилась за Седокову после смерти бывшего мужа

Анна Седокова не виновата в смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, уверена модель Мария Погребняк, бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка. Она выразила соболезнования певице в беседе с 360.ru. При этом собеседница издания назвала поступок латвийского баскетболиста эгоистичным.

Погребняк предположила, что Тимма не справился с депрессией. Тем не менее, спортсмен своим поступком причинил боль близким людям, не подумав ни о ребёнке, ни о родителях, заявила она.