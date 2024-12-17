Янис Тимма шантажировал Седокову угрозами суицида весь последний месяц жизни

Спортсмен, если верить информации наших коллег, пытался связаться с экс-возлюбленной весь понедельник, чтобы поздравить её с днём рождения. Вечером он заваливал экс-солисту «ВИА Гры» сообщениями и голосовыми сообщениями, но безрезультатно. В 22:54 он пошёл на крайний шаг и публично объявил в запрещённой соцсети о намерении покончить с собой, в 23:30 Тимма вошёл в подъезд жилого дома на Звенигородском шоссе, записал последние голосовые сообщения для бывшей, а около часа ночи его нашли мёртвым.