Янис Тимма шантажировал Седокову угрозами суицида весь последний месяц жизни
Янис Тимма и Анна Седокова были женаты с 2020 года. В октябре 2024-го экс-солистка группы «ВИА Гра» подала на развод. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Весь последний месяц жизни баскетболист Янис Тимма шантажировал Анну Седокову угрозами суицида, утверждает Mash. По данным телеграм-канала, накануне дня рождения певицы ситуация достигла критической точки.
Спортсмен, если верить информации наших коллег, пытался связаться с экс-возлюбленной весь понедельник, чтобы поздравить её с днём рождения. Вечером он заваливал экс-солисту «ВИА Гры» сообщениями и голосовыми сообщениями, но безрезультатно. В 22:54 он пошёл на крайний шаг и публично объявил в запрещённой соцсети о намерении покончить с собой, в 23:30 Тимма вошёл в подъезд жилого дома на Звенигородском шоссе, записал последние голосовые сообщения для бывшей, а около часа ночи его нашли мёртвым.
По словам источников, близких к паре, спортсмен был одержим Анной и готов был на всё ради неё, отдалившись от друзей и семьи. В последние годы он почти не общался с отцом и другими родственниками.
О смерти 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, стало известно в ночь на 17 декабря. Его тело было найдено в подъезде одного из хостелов в центре Москвы, рядом с ним лежал телефон с заставкой, на которой была просьба позвонить Седоковой. Анна, находясь в глубоком горе, обратилась к публике с просьбой не беспокоить её семью, так как у неё есть маленький ребенок, и она не хочет, чтобы он узнал о произошедшем.