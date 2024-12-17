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17 декабря, 11:31

Янис Тимма шантажировал Седокову угрозами суицида весь последний месяц жизни

Янис Тимма и Анна Седокова были женаты с 2020 года. В октябре 2024-го экс-солистка группы «ВИА Гра» подала на развод. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Янис Тимма и Анна Седокова были женаты с 2020 года. В октябре 2024-го экс-солистка группы «ВИА Гра» подала на развод. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Весь последний месяц жизни баскетболист Янис Тимма шантажировал Анну Седокову угрозами суицида, утверждает Mash. По данным телеграм-канала, накануне дня рождения певицы ситуация достигла критической точки.

Последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы попали на видео
Последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы попали на видео

Спортсмен, если верить информации наших коллег, пытался связаться с экс-возлюбленной весь понедельник, чтобы поздравить её с днём рождения. Вечером он заваливал экс-солисту «ВИА Гры» сообщениями и голосовыми сообщениями, но безрезультатно. В 22:54 он пошёл на крайний шаг и публично объявил в запрещённой соцсети о намерении покончить с собой, в 23:30 Тимма вошёл в подъезд жилого дома на Звенигородском шоссе, записал последние голосовые сообщения для бывшей, а около часа ночи его нашли мёртвым.

По словам источников, близких к паре, спортсмен был одержим Анной и готов был на всё ради неё, отдалившись от друзей и семьи. В последние годы он почти не общался с отцом и другими родственниками.

Экстрасенс Дарья Миронова: Янис Тимма запрограммировал себя на смерть с помощью тату
Экстрасенс Дарья Миронова: Янис Тимма запрограммировал себя на смерть с помощью тату

О смерти 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, стало известно в ночь на 17 декабря. Его тело было найдено в подъезде одного из хостелов в центре Москвы, рядом с ним лежал телефон с заставкой, на которой была просьба позвонить Седоковой. Анна, находясь в глубоком горе, обратилась к публике с просьбой не беспокоить её семью, так как у неё есть маленький ребенок, и она не хочет, чтобы он узнал о произошедшем.

Алексей Берковиц
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