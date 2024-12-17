Последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы попали на видео
Последние минуты жизни бывшего мужа певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы попали на камеру домофона. Кадры публикует Mash.
Последние минуты жизни бывшего мужа певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы. Видео © Mash
Судя по видео, около 23.30 16 декабря спортсмен подошёл к подъезду дома, долго пытался попасть внутрь и одновременно записывал голосовые сообщения. Спустя примерно 40 минут он покончит с собой, и ещё примерно через полчаса его тело обнаружит жилец дома и вызовет экстренные службы.
О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы стало известно в ночь на 17 декабря. Тело спортсмена было найдено в подъезде одного из хостелов в центре Москвы, рядом лежал телефон, на заставке которого была просьба позвонить Седоковой. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения артистки. За час до смерти он оставил в соцсетях бывшей жены пророческое сообщение. Сама певица в слезах вышла на связь и попросила не беспокоить её семью: у экс-солистки «ВИА- Гры» маленький ребёнок и она не хочет, чтобы он узнал о произошедшем.