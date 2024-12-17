Последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы попали на видео

Судя по видео, около 23.30 16 декабря спортсмен подошёл к подъезду дома, долго пытался попасть внутрь и одновременно записывал голосовые сообщения. Спустя примерно 40 минут он покончит с собой, и ещё примерно через полчаса его тело обнаружит жилец дома и вызовет экстренные службы.