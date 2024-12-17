Янис Тимма оставил в соцсетях Седоковой пророческое сообщение за час до смерти

За час до смерти баскетболист Янис Тимма написал в соцсетях своей экс-супруги певицы Анны Седоковой пророческое сообщение. Под постом, где все поздравляли артистку с днём рождения, её бывший муж написал даты своего рождения м смерти. Жуткий скриншот расходится в соцсетях.

Сообщение с датами 02.07.92 — 16.12.24 появилось в соцсетях Седоковой примерно за 1 час 19 минут до смерти Тиммы. Вероятно, так баскетболист намекнул на скорых уход из жизни.

О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы стало известно в ночь на 17 декабря. Тело спортсмена было найдено в подъезде одного из хостелов в центре Москвы, рядом лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения артистки. У Тиммы остался маленький сын от первого брака. Предварительно, спортсмен покончил с собой.