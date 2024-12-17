Янис Тимма стал вторым мужем Седоковой, который умер после расставания с ней

Певица Анна Седокова дважды сталкивалась со смертью возлюбленных. Первый раз она пережила утрату в 2014 году, когда ушёл из жизни спортсмен Валентин Белькевич. А второй — накануне, после того, как стало известно о смерти её экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.

С футболистом Валентином Белькевичем Анна Седокова состояла в браке два года, начиная с 2004-го. Во время брака у пары появилась дочь, которую назвали Алиной. Однако семейная идиллия продлилась недолго: пара разошлась в 2006-м. Спустя восемь лет спортсмен умер из-за разрыва тромба. Ему был 41 год.

Второй раз артистка столкнулась со смертью близкого накануне. С баскетболистом Янисом Тиммой певица познакомилась летом 2019-го, а всего через год они связали себя узами брака. И вновь история повторилась — после нескольких лет совместной жизни пара приняла решение расстаться. Звезда признавалась, что выходила из счастливых, но тяжёлых отношений. Как оказалась, баскетболист так же болезненно переживал разрыв.