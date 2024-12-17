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Регион
17 декабря, 05:43
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Нашли в подъезде: Раскрыты обстоятельства смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы

SHOT: Тело баскетболиста Яниса Тиммы было найдено постояльцем в подъезде хостела

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Раскрыты обстоятельства смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой, экс-баскетболиста сборной Латвии Яниса Тиммы. По информации SHOT, труп спортсмена был найден в подъезде одного из костелов в центре Москвы.

Предварительно, тело баскетболиста нашёл один из постояльцев хостела между первым и вторым этажом. Последние пару дней Тимма жил именно там.

О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, стало известно 17 декабря. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения певицы. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма были вместе около пяти лет, однако недавно пара развелась. Разрыв тяжело отразился на баскетболисте. Седокова ранее заявила, что выходит «из долгих, счастливых, но очень сложных отношений». В последней сторис в своих соцсетях спортсмен поздравил певицу с днём рождения. У него остался маленький сын от первого брака.

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Оксана Попова
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