Нашли в подъезде: Раскрыты обстоятельства смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы

Раскрыты обстоятельства смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой, экс-баскетболиста сборной Латвии Яниса Тиммы. По информации SHOT, труп спортсмена был найден в подъезде одного из костелов в центре Москвы.

Предварительно, тело баскетболиста нашёл один из постояльцев хостела между первым и вторым этажом. Последние пару дней Тимма жил именно там.

О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, стало известно 17 декабря. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения певицы. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей.