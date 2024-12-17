Нашли в подъезде: Раскрыты обстоятельства смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы
SHOT: Тело баскетболиста Яниса Тиммы было найдено постояльцем в подъезде хостела
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Раскрыты обстоятельства смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой, экс-баскетболиста сборной Латвии Яниса Тиммы. По информации SHOT, труп спортсмена был найден в подъезде одного из костелов в центре Москвы.
Предварительно, тело баскетболиста нашёл один из постояльцев хостела между первым и вторым этажом. Последние пару дней Тимма жил именно там.
О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, стало известно 17 декабря. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения певицы. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей.
Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма были вместе около пяти лет, однако недавно пара развелась. Разрыв тяжело отразился на баскетболисте. Седокова ранее заявила, что выходит «из долгих, счастливых, но очень сложных отношений». В последней сторис в своих соцсетях спортсмен поздравил певицу с днём рождения. У него остался маленький сын от первого брака.