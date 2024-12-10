Актриса из «Универа» Халила Ибрагимова умерла после резекции желудка

7 декабря не стало известной узбекской актрисы театра и кино Халимы Ибрагимовой. О её смерти сообщило Министерство культуры республики. В октябре артистке исполнилось 45 лет.

Халима Ибрагимова родилась в Ташкенте 27 октября 1979 года. Она окончила драматический факультет Ташкентского государственного художественного института. Большую часть своей карьеры Халима посвятила театру-студии под руководством Мирзабека Холмедова, но также снималась в кино. Она играла в «Пленнице кувшина», «Подкидыше» и «Опасном повороте». Российские зрители знают её по эпизодической роли в сериале «Универ. Новая общага».

Причиной смерти Халимы Ибрагимовой стали осложнения после операции по резекции желудка. На неё актриса решилась не ради соответствия стандартам красоты. Врачи диагностировали у женщины межпозвоночную грыжу. Для улучшения состояния требовалась операция по её удалению или похудение. Именно так Ибрагимова отважилась пойти на уменьшение желудка.

О том, как развивались события после операции, рассказала певица Юлдуз Усманова — подруга Халимы. Послеоперационная рана загноилась. Понадобилась ещё одна операция, во время которой врачи были вынуждены оставить незакрытым большой участок — не хватило кожи. Актриса страдала от воспаления, за которым последовали проблемы с давлением и повышение уровня сахара в крови.

Коллеги артистки по цеху вспоминают её как самоотверженного и искреннего человека. Министерство культуры Узбекистана подчёркивает, что она сделала неоценимый вклад в кинематограф и театральное искусство.

Соболезнования по поводу ухода Халимы Ибрагимовой выражают и её поклонники. «Наша любимица, сердце плачет!», — пишут пользователи сети. У любимицы публики остались дочь и сын от брака с Джалалом Мирзаевым.