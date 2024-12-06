Актриса Марсела Алькасар Родригес умерла после ритуала с ядом амазонской лягушки

В Мексике случилась трагедия: 33-летняя актриса Марсела Алькасар Родригес скончалась после участия в ритуале с использованием яда амазонской лягушки. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Этот ритуал, известный как Камбо, широко применяется в Южной Америке для духовного очищения и избавления от токсинов, однако несёт в себе серьёзные риски для здоровья. Во время проведения ритуала у Родригес начались рвота и сильная диарея. Сначала она отказалась от медицинской помощи, но подруга настояла на вызове врачей, когда состояние актрисы значительно ухудшилось. Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.

Продюсерская компания Mapache Films, с которой сотрудничала Родригес, подтвердила её смерть и выразила соболезнования, назвав её «любимой коллегой и другом». Полиция начала расследование, чтобы выяснить, была ли в инциденте замешана халатность местного шамана, проводившего ритуал.

Ритуал Камбо предполагает нанесение на кожу ядовитых выделений лягушки, которые она использует для защиты от хищников. Хотя некоторые утверждают, что этот яд обладает целебными свойствами, его употребление может быть опасным. Вещество, выделяемое животным, может вызывать серьёзные побочные эффекты, что и произошло в случае с Родригес.

Случай с мексиканской актрисой поднимает важные вопросы о безопасности использования традиционных ритуалов и необходимости тщательной оценки их рисков. Эксперты призывают быть осторожными и не прибегать к подобным практикам без консультации с профессионалами.