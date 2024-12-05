«За естественность»: Актриса Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, известная по роли в сериале «Спасатели Малибу», сделала выбор в пользу естественной красоты, отказавшись от макияжа. В интервью изданию People 57-летняя звезда объяснила, что в её жизни косметика больше не имеет смысла.

«Я иногда люблю ходить с макияжем. Этому есть своё время и место, но в моей жизни это просто не имеет смысла», — заявила актриса.

Андерсон начала появляться на светских мероприятиях без косметики после трагической утраты близкой подруги и визажиста Алексис Фогель. Это событие заставило её пересмотреть свои взгляды на красоту, которая, по её мнению, должна исходить изнутри. «Будьте смелыми и живите своей мечтой. Это никогда не поздно», — подчеркнула актриса.

Недавно Андерсон посетила церемонию вручения премии Gotham Awards в Нью-Йорке, где продемонстрировала свою естественную красоту. Она была в жёлтом платье без бретелек, украшенном большим бантом. Из аксессуаров она выбрала только бриллиантовые шпильки, а волосы оставила распущенными. Актриса, номинированная за роль в фильме «Последняя шоугёрл», отметила, что на съёмках ей приходится наносить макияж, но в повседневной жизни она предпочитает естественность.

Выбор в пользу минимализма в образах стал частью нового стиля Андерсон. На мероприятии Independent Spirit Awards в Лос-Анджелесе она появилась в белой шёлковой блузке и брюках, а на Цюрихском кинофестивале — в розовом платье от Elie Saab. Каждый раз актриса почти не наносила макияж.