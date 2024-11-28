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28 ноября, 12:14

Скончалась народная артистка России Вера Карпова, сыгравшая в «Преступлении и наказании»

На 92-м году жизни умерла старейшая актриса театра имени Акимова Вера Карпова

Вера Карпова. Обложка © VK / Театр Комедии им. Н.П. Акимова

Вера Карпова. Обложка © VK / Театр Комедии им. Н.П. Акимова

В возрасте 91 года скончалась старейшая актриса Санкт-Петербургского театра комедии имени Н. П. Акимова, народная артистка России Вера Карпова. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

«С прискорбием сообщаем, что 27 ноября скончалась дорогая и горячо любимая всеми Вера Карпова, легенда театра Комедии, народная артистка России, выдающийся деятель отечественной культуры», — говорится в сообщении, опубликованном в группе театра в соцсети VK.

Там добавили, что Карпова была воплощением особого, петербургского театрального стиля, артистической выправки, остроумия и шарма. Она посвятила театру Комедии всю свою творческую жизнь и поработал с каждым режиссёром. Артистка стала настоящей эпохой, дебютировав на сцене ещё при режиссёре Николае Акимове. С тех пор она сыграла более 80 ролей, среди которых были трогательные и прелестные героини, «маленькие разбойницы» и бунтарки.

Будущая актриса родилась в 1933 году в Ленинграде в знаменитом Ахматовском доме, который тогда назывался Фонтанным в честь Фонтанного дворца графов Шереметевых. Карпова является выпускницей драматического кружка во Дворце пионеров на Фонтанке, который также окончили Сергей Юрский, Михаил Козаков и Татьяна Доронина. В начале 50-х, проучившись один курс в Ленинградском юридическом институте имени Калинина, Вера Александровна решила стать актрисой, но не смогла поступить в Ленинградский театральный институт. Тогда она переехала в Москву, где её приняли сразу в три вуза. Карпова выбрала Училище имени Бориса Щукина, где училась на одном курсе с Дорониной, Инной Ульяновой, Александром Ширвиндтом и Львом Борисовым. Акимов заприметил её на одном из дипломных спектаклей и пригласил в свой театр. Первой ролью артистка стала Бетти в спектакле Григория Козинцева «Опасный поворот».

Также актриса работала на Ленинградском радио (ныне «Радио Россия — Петербург»), где в 90-е вела передачу «Бибишка — славный дружок». В кино Вера Александровна тоже играла, например в таких фильмах, как «Неподдающиеся», «Улица полна неожиданностей», «Луной был полон сад», «Человек родился», «Осторожно, бабушка», и сериалах, среди которых «Преступление и наказание», «Дилер», «Воскресенский», «Спутники», «Военная разведка: Западный фронт», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы».

Звание народной артистки Карповой присвоили в 1986 году. В 2018 году ей присудили премию Фигаро» в номинации «За служение Театральному Отечеству», а в 2019 году – «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в театральное искусство».

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Никита Никонов
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