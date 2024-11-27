Умер музыкальный критик Сергей Бирюков

Скончался музыкальный критик Сергей Бирюков, редактор культуры газеты «Труд». Ему было 75 лет.

«Ушёл из жизни Сергей Бирюков – наш коллега, музыкальный критик, редактор отдела культуры газеты «Труд», — сообщает журнал «Музыкальная жизнь».

Причина смерти не уточняется.

Прощание с Бирюковым начнётся в субботу, 30 ноября, в 13:00 в Москве зале прощания морга городской клинической больницы №67 на улице Саляма Адиля, 2/44. Поминки пройдут в храме на Карамышевской набережной, 15.

В качестве музыкального обозервателя Бирюков сотрудничал с центральными газетами с 1988 года. В 1991 года начал работать в «Труде», с 2011-го занимал должность редактора отдела культуры. Занимался профессиональной репортажной съёмкой музыкальных событий. Является членом Союза композиторов России и Ассоциации театральных критиков. Был экспертом на фестивале «Золотая маска» в 2020 году.