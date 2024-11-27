Умер музыкальный критик Сергей Бирюков
Музыкальный критик и обозреватель Сергей Бирюков умер на 76-м году жизни
Сергей Бирюков. © Telegram / «Музыкальная жизнь»
Скончался музыкальный критик Сергей Бирюков, редактор культуры газеты «Труд». Ему было 75 лет.
«Ушёл из жизни Сергей Бирюков – наш коллега, музыкальный критик, редактор отдела культуры газеты «Труд», — сообщает журнал «Музыкальная жизнь».
Причина смерти не уточняется.
Прощание с Бирюковым начнётся в субботу, 30 ноября, в 13:00 в Москве зале прощания морга городской клинической больницы №67 на улице Саляма Адиля, 2/44. Поминки пройдут в храме на Карамышевской набережной, 15.
В качестве музыкального обозервателя Бирюков сотрудничал с центральными газетами с 1988 года. В 1991 года начал работать в «Труде», с 2011-го занимал должность редактора отдела культуры. Занимался профессиональной репортажной съёмкой музыкальных событий. Является членом Союза композиторов России и Ассоциации театральных критиков. Был экспертом на фестивале «Золотая маска» в 2020 году.
Ранее Life.ru сообщил, что канадский актёр театра, кино и телевидения Жюльен Арнольд умер в минувшее воскресенье прямо во время спектакля, в котором он исполнял одну из главных ролей. Трагедия произошла в момент, когда рядом с театром находились зрители, среди которых оказались профессиональные медики, готовые незамедлительно оказать помощь. Они попытались стабилизировать состояние артиста до приезда бригады скорой помощи, однако безуспешно.