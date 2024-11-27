Канадский актёр Жюльен Арнольд умер прямо во время спектакля

Канадский актёр театра, кино и телевидения Жюльен Арнольд трагически скончался в минувшее воскресенье во время спектакля, в котором он исполнял одну из главных ролей. Инцидент произошёл прямо на сцене, пишет издание CBC.

Трагедия произошла в момент, когда рядом с театром находились зрители, среди которых оказались профессиональные медики, готовые незамедлительно оказать помощь. Они попытались стабилизировать его состояние до приезда бригады скорой помощи. Однако, несмотря на оперативные действия врачей, Жюльена Арнольда спасти не удалось. Причины его внезапной смерти пока не были раскрыты.

Для театрального мира эта утрата стала трагическим событием. В официальном заявлении театра, где Жюльен Арнольд выступал в последние месяцы своей жизни, выражены соболезнования семье и близким актёра. Театр также поблагодарил зрителей, среди которых были те, кто оказал первую помощь, и отметил их героизм в такой трудной ситуации. «Мы глубоко опечалены этим трагическим событием. Жюльен был не только талантливым и преданным своему делу актёром, но и человеком с огромным сердцем. Мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам Жюльена Арнольда», — говорится в заявлении театра.

Жюльен Арнольд был известным актёром, не только в театре, но и в киноиндустрии, а также талантливым артистом озвучки. Он завершил обучение в Альбертонском университете в 2006 году, получив степень магистра искусств, после чего стал дипломированным режиссером. Вскоре он основал свою театральную компанию Free Will Players, которая быстро приобрела популярность благодаря ярким и оригинальным постановкам, а также высококлассному актёрскому составу. Одной из самых известных работ Арнольда стала его роль в чёрной комедии «Медицинская академия», где он исполнил одну из ключевых ролей, получив признание за своё мастерство и обаяние.