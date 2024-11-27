Умер кинооператор Михаил Левитин, снявший «Улицы разбитых фонарей»

Ушёл из жизни Михаил Левитин, советский и российский оператор кино и телевидения, внук фронтового кинооператора Вениамина Левитина. Левитин скончался 22 ноября, сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Михаил Левитин родился в 1960 году в Ленинграде. В 1982 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПбГУКиТ), а в 1991 году — операторский факультет ВГИКа. В 2007 году Левитин стал доцентом кафедры операторского искусства в СПбГУКиТ, где также руководил мастерской. С 1994 года он был членом Союза кинематографистов России.

В своей карьере Левитин снял множество проектов, среди которых как художественные, так и документальные фильмы, сериалы, а также эпизоды для популярных телешоу. Одной из самых известных является работа над семью эпизодами двенадцатого сезона культового сериала «Улицы разбитых фонарей», который был любим зрителями на протяжении многих лет.

Кроме того, Левитин работал над такими значимыми проектами, как «История одной провокации» — мистическая драма, созданная в эпоху перестройки, «Дела Лоховского» — белорусская экранизация рассказов О'Генри с участием известных актёров Булдакова и Светина, а также комедийный фильм «На кого Бог пошлёт» с Удовиченко и Садальским. В его творческой копилке также значится сериал по мотивам произведений Валентина Пикуля «Пером и шпагой», который пользовался популярностью среди любителей исторического кино.

Левитин оставил после себя важное наследие в отечественном кино, продолжая традиции своего деда, Вениамина Левитина, который был фронтовым кинооператором. Творческий путь Михаила Левитина стал не только продолжением семейной династии, но и важным вкладом в развитие российского кинематографа.

Прощание с Михаилом Юрьевичем состоится 29 ноября в 11:45 в Центральном зале крематория в Санкт-Петербурге. Поминки будут проходить в 15:00 в Доме кино.