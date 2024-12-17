Тело бывшего мужа Седоковой нашли в хостеле, расположенного в 3 км от её дома

Тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, нашли в хостеле, который находился недалеко от её дома. Об этом сообщает SHOT.

Роман Седоковой с латвийским баскетболистом закрутился в 2019 году, спустя год пара поженилась. Однако в этом году стало известно о разводе певицы и спортсмена. Янис Тимма довольно тяжело переживал разрыв с бывшей солисткой «Виагры». Он постил в соцсетях грустные посты, а накануне её дня рождения, 16 декабря, он хотел встретиться с ней.