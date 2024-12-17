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Регион
17 декабря, 07:53

Тело бывшего мужа Седоковой нашли в хостеле, расположенного в 3 км от её дома

Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / annasedokova

Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / annasedokova

Тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, нашли в хостеле, который находился недалеко от её дома. Об этом сообщает SHOT.

Роман Седоковой с латвийским баскетболистом закрутился в 2019 году, спустя год пара поженилась. Однако в этом году стало известно о разводе певицы и спортсмена. Янис Тимма довольно тяжело переживал разрыв с бывшей солисткой «Виагры». Он постил в соцсетях грустные посты, а накануне её дня рождения, 16 декабря, он хотел встретиться с ней.

О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы стало известно 17 декабря. Его тело нашли в подъезде одного из хостелов в центре Москвы. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения артистки. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. У него остался маленький сын от первого брака.

Янис Тимма стал вторым мужем Седоковой, который умер после расставания с ней
Янис Тимма стал вторым мужем Седоковой, который умер после расставания с ней
Оксана Попова
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