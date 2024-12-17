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Регион
17 декабря, 08:13

«Поменяла на деньги»: Перед смертью экс-муж Седоковой делал депрессивные публикации

Перед гибелью экс-муж Седоковой Янис Тимма публиковал грустные посты о ней

Баскетболист Янис Тимма крайне тяжело переживал разрыв с Анной Седоковой — вёл депрессивные трансляции и негативно высказывался о бывшей возлюбленной в публикациях. Спортсмен утверждал, что певица променяла их любовь на деньги и признавался, что «сдался».

Публикации в социальных сетях баскетболиста об Анне Седоковой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma

Публикации в социальных сетях баскетболиста об Анне Седоковой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma

Как пишет SHOT, спортсмен, предположительно, намеревался встретиться с певицей незадолго до встречи и поздравить её с днем рождения лично. До этого он опубликовал архивное видео с участием певицы, где они присутствуют на детском спектакле, и ёмко поздравил.

Архивное совместное видео Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma

Янис Тимма оставил в соцсетях Седоковой пророческое сообщение за час до смерти
Янис Тимма оставил в соцсетях Седоковой пророческое сообщение за час до смерти

О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы стало известно 17 декабря. Его тело нашли в подъезде одного из хостелов в центре Москвы, всего в трёх километрах от дома певицы. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения Седоковой. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. Сама певица уже прокомментировала произошедшее.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Мария Любицкая
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