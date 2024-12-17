«Поменяла на деньги»: Перед смертью экс-муж Седоковой делал депрессивные публикации
Перед гибелью экс-муж Седоковой Янис Тимма публиковал грустные посты о ней
Баскетболист Янис Тимма крайне тяжело переживал разрыв с Анной Седоковой — вёл депрессивные трансляции и негативно высказывался о бывшей возлюбленной в публикациях. Спортсмен утверждал, что певица променяла их любовь на деньги и признавался, что «сдался».
Публикации в социальных сетях баскетболиста об Анне Седоковой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma
Как пишет SHOT, спортсмен, предположительно, намеревался встретиться с певицей незадолго до встречи и поздравить её с днем рождения лично. До этого он опубликовал архивное видео с участием певицы, где они присутствуют на детском спектакле, и ёмко поздравил.
Архивное совместное видео Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma
О смерти 32-летнего баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы стало известно 17 декабря. Его тело нашли в подъезде одного из хостелов в центре Москвы, всего в трёх километрах от дома певицы. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения Седоковой. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей. Сама певица уже прокомментировала произошедшее.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova