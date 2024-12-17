«Поменяла на деньги»: Перед смертью экс-муж Седоковой делал депрессивные публикации

Баскетболист Янис Тимма крайне тяжело переживал разрыв с Анной Седоковой — вёл депрессивные трансляции и негативно высказывался о бывшей возлюбленной в публикациях. Спортсмен утверждал, что певица променяла их любовь на деньги и признавался, что «сдался».

Как пишет SHOT, спортсмен, предположительно, намеревался встретиться с певицей незадолго до встречи и поздравить её с днем рождения лично. До этого он опубликовал архивное видео с участием певицы, где они присутствуют на детском спектакле, и ёмко поздравил.