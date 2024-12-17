Анна Седокова в слезах вышла на связь после гибели бывшего мужа Яниса Тиммы

Анна Седокова прокомментировала суицид своего бывшего мужа. Певица заявила, что последние годы с Янисом Тиммой «жила в аду».

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Анна попросила не беспокоить её семью, у экс-солистки «ВИА- Гры» маленький ребёнок и она не хочет, чтобы он узнал о произошедшем.

«Я вас очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребёнок, он маленький, он ничего не должен знать. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — обратилась она к подписчикам, знакомым и СМИ.